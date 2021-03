Il conflitto del Vietnam visto da un giapponese

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: il primo volume della serie Dien Bien Phu di Daisuke Nishijima ci porta nel conflitto del Vietnam visto da un giapponese.

Un giovane reporter si ritrova a Saigon nel 1965, ma non è preparato alla realtà dalla guerra del Vietnam. Nonostante il suo sguardo naïf, dovrà fare i conti con ogni genere di sopraffazione e con la precarietà della sopravvivenza. La serie di Daisuke Nishijima – per la linea Aiken di manga BAO Publishing – ripercorre uno dei conflitti più problematici della Storia recente, raccontando una vicenda originale e allo stesso tempo estremamente realistica.

DIEN BIEN PHU

Per un giovane fotografo di guerra, il Vietnam sta per diventare l’inizio di un viaggio interiore senza ritorno.

È il 1965 e la guerra ha diviso il nord e il sud del Vietnam quando Hikaru Minami – un fotografo di origini giapponesi di appena diciannove anni – arriva a Saigon insieme alle truppe statunitensi come reporter. Nessuno lo ha preparato alla quotidianità del conflitto: un turbinio di attentati, bombardamenti, caccia ai Viet Cong e sopraffazioni per mano di ufficiali senza pietà, perché lì le cose assurde finiscono per diventare le più vere.

Hikaru rischia la vita ma una misteriosa guerriera arriva in suo soccorso: lui se ne invaghisce e lei diventa il pensiero fisso a cui aggrapparsi giorno dopo giorno, così questo incontro sembra destinato a cambiare le vite di entrambi.

Daisuke Nishijima

Daisuke Nishijima è nato a Tokyo ed è uno dei mangaka più influenti della scena giapponese. Ha realizzato numerosi manga, spaziando fra diversi generi senza mai perdere il proprio stile. Nel 2004 ha ottenuto il prestigioso Premio Seiun come Migliore Artista.

Con uno stile che combina il gusto kawaii a un approccio grafico essenziale, Daisuke Nishijima disegna un affresco complesso di uno dei conflitti più problematici dell’età contemporanea, raccontandolo da un punto di vista inedito: lo scontro del Vietnam visto da un giapponese.. Un volume di quasi trecento pagine, per un debutto strepitoso di questa serie che conterà in tutto dieci volumi.

Bao Publishing

