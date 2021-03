Shin Violence Jack Manga

Go Nagai torna di nuovo tra le pubblicazioni di J-Pop in questo cofanetto ricco di ultraviolenza e massacri, firmato col coltellaccio a serramanico di Violence Jack.

Shin Violence Jack Trama

Anno 20xx. Il terribile Terremoto Infernale del Kanto ha distrutto gli altissimi grattacieli di cui i giapponesi andavano fieri, e gli scombussolamenti generali causati dagli incidenti generati dal distacco del Kanto dall’isola di Honshu, hanno generato tsunami che hanno trasformato le coste giapponesi in tante isole, sommergendo la civiltà.

In questo nuovo mondo privo di legge, i superstiti provano a ricostruirsi una vita, come un gruppetto di ragazzini che mentre stanno pescando per mettere qualcosa in pancia, assistono a una scena inverosimile. Un gigante esce dalle acque come se niente fosse, con un’enorme ancora sulle spalle la cui catena gli lambisce una gamba. I ragazzi, nonostante l’iniziale terrore, vedendo che il gigante di due metri e mezzo si sta dirigendo verso casa loro, si frappongono dinnanzi a lui pronti ad affrontarlo, quando questo sbatte l’ancora a terra sedendosi e quando interrogato, spiega loro di essere una nave che trovato il porto cala l’ancora… ma non è una nave qualsiasi, bensì una nave da guerra, e che qualsiasi porto in cui attracchi, è destinato a vedere a breve degli scontri violenti.

Il gigante, che non ricorda il suo vero nome, ma che è conosciuto da tutti con lo pseudonimo Violence Jack, aiuterà i ragazzini contro dei farabutti che hanno preso di mira la loro isoletta, per recuperare dei tesori da una banca inabissata in quella zona, i Marvel Pirates. Gli ex-marines, ora trasformati in pirati e predoni, sono assetati di sangue e pronti a tutto per ottenere ciò che vogliono, inoltre il loro capo è un uomo terribile con il volto scarnificato che si fa chiamare Skull King.

Cosa succederà quando i pirati assalteranno l’isola e Skull King finirà per scontrarsi con Violence Jack?

Shin Violence Jack Valutazione

Sapete che sono un fan di Nagai e quindi ogni pubblicazione italiana finisce evitabilmente nelle mie mani. Questa serie rielabora la saga di Violence Jack, dandogli un altro spaccato, soprattutto nel secondo volume, quando Jack inizia a mettere dei dubbi nella mente del giovane ragazzino che lo segue, Ushio Mizushiro, come fosse un nerboruto Virgilio che accompagna un giovane Dante attraverso l’inferno.

A parte questo ho trovato tremendamente comico i pirati americani… Marvel Pirates, che portano non solo il nome “Marvel” nel nome del gruppo, ma di cui alcuni hanno decisamente dei tratti caratteristici, come Wolverine, Beast e il loro capitano, un uomo anziano pelato che assomiglia a Xavier. Che Nagai abbia voluto fare una critica agli americani che dopo la seconda guerra hanno continuato a tenere sotto controllo il Giappone con alcune basi sparse per la costa? Oppure l’eterna lotta di media tra Comics e Manga? Questo solo Nagai può saperlo…

Come sempre abbiamo un tratto un po’ sporco, con forte presenza di inchiostrature e retinature, che riempiono la tavola completamente, lasciando poche zone vuote. Sfondi ed effetti grafici abbondano, soprattutto nelle scene di lotta più concitate.

Ottimo l’adattamento, che non lesina in parolacce nelle parti più rudi e dure della storia.

Il manga è pubblicato in due volumi da J-Pop nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 11,90 €. Entrambi i volumi che completano l’opera possono essere acquistati in un cofanetto a 23,80 €.

Consigliato ai fan di Violence Jack e dei manga di Go Nagai.

Titolo originale: Shin Violence Jack

Testi: Go Nagai

Disegni: Go Nagai

Genere: Horror, drammatico, combattimento, violenza, seinen.

Data di pubblicazione: 2005

Casa Editrice: Media Factory

Volumi: 2