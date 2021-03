Lightnovellizzazione! – Se i film o telefilm famosi fossero nati da Light Novel Giapponesi!

Stamane, mentre vedevo l’articolo sulle light novel dai titoli chilometrici che ho resuscitato per l’ennesima volta l’altro giorno, mi è venuta un’idea malsana nella mente e volevo rendervene partecipi. ^_-

Come affermavo nell’incipit, molte serie famose hanno titoli d’impatto con pochissime parole, che riescono a catturare l’attenzione del lettore/spettatore. Ma se per assurdo quelle serie non fossero nate dai loro autori originali, ma da scrittori di light novel giapponese… che razza di titoli avrebbero? E l’altra domanda che mi sorge spontanea è… Se avessero dei titoli bislacchi, le avreste viste ugualmmente? Sarebbero diventate comunque famose? Ditemelo voi!!!

Attenzione – Alcuni titoli potrebbero essere spoiler del contenuto del film/serie!

Star Wars/Guerre Stellari

Credevo di essere nessuno in un pianeta desertico, in realtà sono l’ultimo eroe che può salvare l’universo da queste guerre stellari! Ma non dovrei allenarmi un po’?!

Alien

Stavamo lavorando come sempre, ma siamo stati usati come cavie per un esperimento! Ora che l’alieno è tra noi come lo uccidiamo?!

First Blood/Rambo

Torno nel mio paese dopo il Vietnam e al posto di accogliermi come un eroe mi trattano come un reietto?! Ora la guerra sono io!

Predator

Siamo andati a recuperare un ostaggio, ma qualcosa ci sta uccidendo uno per uno! Da predatore a preda?! Basteranno le mie conoscenze della guerra a salvarmi?

Dracula

Sono un vampiro secolare annoiato e vorrei andare a vivere in una grande città come Londra. Non posso innamorarmi?! Perché tutta questa gente mi vuole morto?!?

Lost

Siamo stati abbandonati su un isola e nessuno si ricorda nulla… come facciamo a sopravvivere se qua attorno non succedono altro che stramberie?!

Supernatural

Credevo di essere uscito dal tunnel della caccia ai mostri, ma sono costretto a tornare perché la famiglia è la famiglia… e devo per forza salvare il mondo da angeli, demoni e divinità maligne una volta a stagione con mio fratello!

Game of Thrones/Il Trono di Spade

Qui sta succedendo qualcosa di brutto e intanto tutte queste famiglie nobili continuano a tramare e scannarsi tra di loro.

Sono solo un bastardo, ma fatemi salvare il mondo con l’aiuto della mia famiglia.

The Walking Dead

Zombie Chronicles – Sono uno sceriffo che si sveglia nel bel mezzo di un apocalisse zombie come se fosse uno zombie movie di Romero. Dov’è la mia famiglia?

Stranger Things

Sono un nerd sfigato con esperienza zero con le ragazze e trovo la mia ragazza ideale… ma ha degli strani poteri ESP!

La pubertà strilla di fare qualcosa! Come faccio a proteggerla dal male se è lei che protegge sempre me?!