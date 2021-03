La lingua del Kpop e dei drama ma anche, in maniera più attinente a questo sito, dei manwa o fumetti coreani, è sempre più seguita e studiata anche in Italia. Molti degli studenti sperano anche di lavorare con la lingua coreana.

La lingua coreana utilizza l’alfabeto hangeul, che nasce per sostituire il complicato sistema di scrittura cinese. L’hangeul (che significa scrittura del popolo han) è considerato uno dei sistemi di scrittura più scientifici del mondo, poiché è stato modellato sui suoni del coreano e risulta facilmente comprensibile. L’alfabeto coreano conta 10 vocali e 14 consonanti, che possono essere combinate per formare delle sillabe. Lo hangeul si scrive da sinistra verso destra, con righe disposte dall’alto verso il basso.

Possibilità di lavorare con la lingua coreana

La lingua coreana è parlata da oltre 75 milioni di persone, residenti nella Penisola di Corea, costituita dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Nel corso degli ultimi decenni, in particolare, la Corea del Sud è stata interessata da un incredibile processo di crescita economica, che le ha permesso di diventare uno dei principali centri economici e commerciali del mondo. Per questo motivo, quindi, la conoscenza della lingua coreana permetterebbe di accedere ad interessanti opportunità lavorative, in una molteplicità di settori. Innanzitutto, studiare coreano permetterà di svolgere l’attività di:

INTERPRETE

La conoscenza della lingua coreana offre la possibilità di ricoprire incarichi di mediazione linguistica, poiché i professionisti coreani che si spostano per lavoro, necessitano molto spesso di interpeti. È possibile intraprendere la carriera da freelancer, oppure entrare a far parte della realtà di un’agenzia di traduzione. C’è la possibilità, inoltre, per chi voglia traferirsi in Corea, di lavorare come interprete in loco.

TRADUTTORE

Anche in questo caso è possibile intraprendere una carriera da traduttore freelancer, oppure lavorare per agenzie di traduzione. I lavori riguardano principalmente traduzioni professionali di testi di vario genere, tra cui testi giuridici, brochure, articoli scientifici e molto altro.

GUIDA TURISTICA

La conoscenza della lingua coreana permette di cogliere la preziosa opportunità di lavorare come guida turistica. Si tratta di un’attività stimolante, attraverso la quale si potrà conciliare anche la passione per l’arte e la cultura. La guida turistica accompagnerà singoli o gruppi durante visite a luoghi d’interesse turistico come musei, aree naturalistiche e molto altro.

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

L’accompagnatore turistico è generalmente un freelancer, che viene incaricato da agenzie di viaggio ad accompagnare singoli o gruppi durante viaggi all’interno del territorio nazionale o all’estero. Questa figura professionale si occupa di fornire non solo informazioni circa i luoghi visitati, ma anche supporto per operazioni burocratiche o per qualsiasi problematica possa presentarsi durante il viaggio.

INSEGNANTE DI LINGUA COREANA

Negli ultimi anni la richiesta di insegnanti di lingua coreana è cresciuta molto, anche grazie all’influenza internazionale della Korean Wave. Sarà possibile impartire lezioni presso scuole private o associazioni, ma requisito necessario sarà anche lo studio della linguistica.

Corsi online di coreano

Frequentare corsi di lingua online può risultare una preziosa opportunità in questo difficile periodo storico, ma non solo. Grazie a piattaforme come Zoom o Skype è possibile seguire lezioni tenute da insegnanti madrelingua, comodamente dal divano di casa. Si tratta di corsi in diretta, grazie ai quali gli studenti potranno interagire direttamente con gli insegnanti, conversando e ponendo domande. Ogni lezione coinvolgerà un gruppo ristretto di studenti, permettendo quindi ai docenti di seguire ciascuno al meglio. La tecnologia permetterà di supportare l’apprendimento attraverso presentazioni PowerPoint o file audio. Insomma, lezioni in presenza ed online possono vantare la stessa efficacia, ma i vantaggi dei corsi a distanza sono davvero molti! Innanzitutto questa modalità permette di godere di una certa comodità, evitando ad esempio lo stress causato dal traffico in città o dalla ricerca di parcheggio. Senza contare che non sarà necessaria alcuna spesa per gli spostamenti! Se, inoltre, per qualche motivo non riusciste ad essere presenti ad una lezione, non preoccupatevi! Questa verrà registrata, e potrete seguirla in un secondo momento, per non rimanere indietro.

L’Istituto Il Mulino offre corsi di lingua coreana online da quasi 20 anni. Da gennaio 2021, però, è possibile seguire anche lezioni di gruppo online, per un costo di 240 euro per 24 lezioni da 50 minuti. Questo costo copre così un trimestre di lingua coreana online, per un totale di tre trimestri l’anno. Si tratta di una preziosa opportunità, se consideriamo il numero ridotto di studenti per gruppo: mai più di 7. In questo modo gli insegnanti potranno seguire in maniera attenta ogni membro. Naturalmente, oltre a studiare la lingua, si parlerà anche di cultura coreana, inclusi quella pop che ha fatto appassionare tanti anche alla lingua!

