L’anime Ghost in the Shell arriva in home video

Eagle Pictures porta il mitico anime Ghost in the Shell nelle vostre case in versione home video.

Dal 14 aprile 2021 il capolavoro cyberpunk di Mamoru Oshii sarà disponibile in un’imperdibile edizione Home Video contenente 3 dischi con la versione del 1995, per la prima volta in 4K, e Blu-Ray, la versione 2.0 in Blu-Ray e una card da collezione limitata.

La tanto attesa edizione

Tra le novità Home Video più attese di quest’anno per gli amanti dei grandi classici giapponesi, ma anche della fantascienza, è in arrivo “GHOST IN THE SHELL”, anime cult di Mamoru Oshii. Questo capolavoro è una pietra miliare dell’animazione giapponese ed esce edita in un’imperdibile edizione tutta da collezionare. Un pacchetto con all’interno 3 dischi contenenti la versione del 1995 per la prima volta in formato 4K, e Blu-Ray, la versione 2.0 in Blu-Ray e una inedita card da collezione limitata.

Primo anime ad essere presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Ghost in the shell è un autentico capolavoro cyberpunk ancora oggi attualissimo che ha rivoluzionato il genere fantascientifico. Un anime che può tranquillamente sede nell’olimpo della storia di questo genere, a fianco di classici come Akira di Otomo. Azione per emozionarvi ma anche una visione della vita che fa pensare all’essere umano e al suo futuro. Stimolante e creativo da tutti i punti di vista.

La storia dell’anime Ghost in the Shell

Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano comunicazioni, economia e produzione. In questo mondo, che ha portato alla quasi totale ibridazione tra esseri umani e macchine, i cyborg hanno superato i limiti degli esseri umani in ogni settore, grazie ai loro impianti bionici e al mantenimento dell’essenza (il ghost) della razza umana. La criminalità informatica è la nuova frontiera della malavita organizzata e viene contrastata tramite la Sezione 9, gruppo di agenti capitanato dall’ibrido donna androide Maggiore Motoko Kusanagi. Un’entità misteriosa e onnipresente, il “Burattinaio”, sta hackerando il sistema nella sua totalità, mettendo in crisi la distinzione tra uomini e macchine.

