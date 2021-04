La cantante Giapponese Beverly, acclamata per la sua tecnica di canto di livello mondiale e la potente voce acuta, ha pubblicato la sua ultima traccia intitolata Signal.

Signal è stato utilizzato come canzone per Operation Siren, l’ultima versione per il gioco di successo Azur Lane. I testi di questa ballata mid-tempo sono cantati dal punto di vista di un eroe che si avventura tra le onde feroci, con riferimenti alle “emozioni spezzate e lacerate” di eroi in difficoltà che affrontano un “destino oscuro e amaro” e “cadono in profondità nel mare ”. Eroi che superano insieme le avversità quando “ti fidi di ciò che hai nel cuore” e “non dubiti mai di te stesso e di ciò che senti”.

Un video promozionale che presenta “Signal” è inoltre disponibile sul canale YouTube ufficiale “Azur Lane” accompagnato da clip animate di personaggi del gioco stesso.

‘Azure Lane: Operation Siren’, il video promozionale

Andate ad ascoltare la nuova canzone Signal per godervi una ballata senza tempo, ricca di spirito di avventura!

“Non dubitare mai di te stesso e di ciò che senti”

Sono molti gli artisti giapponesi impegnati nelle colonne sonore dei videogiochi, o videogames come vengono spesso chiamati all’inglese. Tra i più noti i compositori menzioniamo Hitoshi Sakimoto, Yasuhisa Watanabe, Yoshino Aoki e Nobuo Uematsu. Tra le voci, alcune che vale la pena ascoltare sono Rio Okano (Rionos) e Aya, cantante dei Loverin Tamburin. Questi ultimi hanno portato i loro coinvolgenti concerti anche in Italia a festival come Comicon a Napoli, Etna Comics a Catania e Lucca Comics and Games.

Informazioni sull’uscita discografica

Artista: Beverly

Titolo: Signal

Tracklist:

1 – ‘Signal’

2 – ‘Signal English Ver.’

Download/streaming

Link per seguire la cantante giapponese Beverly

Canale YouTube

Link di Beverly per download e streaming

Profilo Twitter

Pagina su Facebook

Profilo Instagram

Canale TikTok

Sito ufficiale di Beverly

