Giappone: Light Novel dai titoli chilometrici Part III

In passato ho parlato in un paio di articoli (Light Novel dai titoli chilometrici e Light Novel dai titoli chilometrici Returns) della totale mancanza di senso del riassunto nell’ideazione dei titoli per le light novel giapponesi.

Solitamente siamo abituati a titoli brevi, magari di una o poche parole per libri o film (Alien, Die Hard, Matrix, Il signore degli Anelli, Inception, Stranger Things) che colgano l’attenzione del lettore/spettatore, mentre in Giappone è sempre più comune l’usanza di fare un riassunto di ciò di cui tratta il romanzo con un lunghissimo e spesso bizzarro titolo.

Dall’ultimo articolo sono passati 5 anni e questo trend non è affatto svanito e per buona parte sono fantasy o Isekai (e ovviamente di buona parte leggo gli adattamenti manga)! XD

Maou no Ore ga Dorei Elf wo Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii?

Io, il Re dei Demoni, ho preso una Schiava Elfa in Moglie, ma come faccio ad amarla?

Konjiki no Word Master: Yuusha Yonin ni Makikomareta Unique Cheat

La Signora della Parola Dorata – I Quattro Eroi e l’Innocente Passante dai Cheat Unici

Maou ni Natta node, Dungeon Tsukutte Jingai Musume to Honobono suru

Sono diventato un Re dei Demoni, quindi ho creato un Dungeon in cui passare del tempo in tranquillità con delle ragazze non umane

Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo Oidasareta node, Henkyou de Slow Life suru Koto ni Shimashita

Sono stato cacciato dal gruppo dell’Eroe perché non ne ero davvero un Membro, per cui ho deciso di godermi una Vita Tranquilla in campagna

Di questa serie è in programma un adattamento animato.

Shikkakumon no Saikyou Kenja: Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita

Il più Potente Saggio dal Sigillo Squalificato : Il Saggio più forte del Mondo si reincarna per diventare ancora più forte

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita

Ho continuato a sconfiggere Slime per 300 Anni, senza accorgermene ho raggiunto il livello massimo

Di questa serie è in programma un adattamento animato.

Seichou Cheat de Nandemo Dekiru you ni Natta ga, Mushoku dake wa Yamerarenai you desu

Ormai posso fare qualsiasi cosa grazie ai miei Cheat di crescita, ma non riesco proprio a smettere di essere Disoccupato

Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu: Souda, Baikoku shiyou

La guida del Principe Geniale a rialzare una Nazione dai Debiti: Che Idea, che ne dite del Tradimento?

Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou

Sono rinato come un distributore automatico e ora vago in un Dungeon

Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii desu ka? Sukutte Moratte Ii desu ka?

Che fare alla Fine del Mondo? Hai da fare? Non è che ci salveresti?

Questa serie ha un adattamento animato.