Tokyo Revengers Manji Gang Pack il bundle, in edizione limitata, con i primi due volumi dell’attesa serie Tokyo Revengers, esce grazie all’impegno di J-Pop manga.

“Mi piaceva tanto, tantissimo… da togliere il fiato. Oggi me ne sono ricordato.”

Il 3 febbraio arriva in libreria, fumetteria e negli store online Tokyo Revengers Manji Gang Pack, il bundle in edizione limitata, con i primi due volumi dell’attesa serie Tokyo Revengers di Ken Wakui, vincitrice del 44° Kodansha Manga Award.

La storia

Takemichi è un ventiseienne che trascorre le sue giornate tra impieghi sottopagati e per nulla gratificanti. E tutto questo con il solo fine di pagarsi l’affitto. All’orizzonte non c’è nessuna prospettiva di vita per il ragazzo che ha cominciato a lavorare finite le scuole medie.

Un giorno, ascoltando distrattamente il notiziario, sussulta al suono del nome di Hinata Tachibana: trattasi dell’unica ragazza che abbia mai avuto e amato follemente.

La giovane è rimasta vittima, insieme a suo fratello Naoto, nel bel mezzo di un incidente mortale; causato da un violento regolamento di conti tra i membri della temibile e violenta Tokyo Manji Gang.

Il giovane, ancora sconvolto dal tragico evento, si ritrova nel limbo tra la vita e la morte. Ma a un tratto arriva un flash a presentargli i ricordi più intensi della sua vita: si risveglierà successivamente nei panni dello studente ribelle negli anni delle scuole medie, anni in cui farà la conoscenza ancora una volta, della bella Hinata Tachibana.

TOKYO REVENGERS

Che sia arrivato il momento, per il giovane innamorato, di arginare l’onda violenta della Tokyo Manji Gang e del suo carismatico leader?

Takemichi proverà a rovesciarne il potere dall’interno per cambiare il corso degli eventi, e della vita di Hinata e Naoto. Tokyo Revengers, serializzata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine dal 2017, mostra sotto i riflettori il nome del mangaka Ken Wakui: autore di uno shonen che dal 2017 continua a vendere milioni di copie – e a ottenere un largo consenso di critica e pubblico.

La serie avrà una sua trasposizione animata nel 2021. Il primo e il secondo volume saranno disponibili dal 3 febbraio in un bundle in edizione limitata con una lenticular 3D illustration card.

Saranno disponibili in seguito anche singolarmente.

Tokyo Revengers Manji Gang

Pack – Vol. 1-2

Di Ken Wakui € 13,00

Formato – 12X16,9 – Bross. Con

Sovracc.

Pagine B/N + Colore

Le uscite del 2021 di J-Pop Manga

My Broken Mariko da J-POP manga – K-ble Jungle