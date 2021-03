Vorrei Leggere: Oshi no Ko

L’ultima volta che ho scritto per questa rubrica è stato circa un annetto fa, quando vi ho presentato Mao Gakuin no Futekigosha, un manga fantasy adattamento da una serie di light novel che dopo poco ha ricevuto un adattamento animato. Questa volta vi stupisco con un manga seinen dal sapore un po’ shojo “Oshi no Ko“, ovvero “Ragazza preferita”!!! XD

Oshi no Ko Manga

Come sempre ho scoperto questo manga per caso, perché mi ha attirato l’immagine coloratissima della copertina, nonostante allo stesso tempo strillasse “IDOL” nella mia immaginazione che a dire il vero non è propriamente il mio genere preferito. ^^;;;

La lettura è stata scorrevole e mi ha preso abbastanza, facendomi divorare in fretta tutto quello che c’era da leggere, per poi scoprire per caso che questa serie è una collaborazione tra Mengo Yokoyari e Aka Akasaka, autore di Kaguya-sama: Love is War, che amo alla follia! XD

Oshi no Ko Trama

Serena, affetta da una malattia incurabile, si trova ricoverata in un ospedale di provincia, ed è innamorata di un’idol emergente, Ai Hoshino. Nonostante le cure del suo dottore, Goro Honda, Serena lascia questo mondo ancora molto giovane, pregando di potersi un giorno reincarnare e diventare una splendida idol come la sua eroina. Il tempo passa e il dottore diventa fan di Ai Hoshino, forse perché in lei rivede la giovane paziente a cui teneva tanto. Le cose prendono una svolta quando alla sua clinica si presenta Ai stessa assieme al suo tutore e manager, Ichigo Saitou, con una rivelazione che lo sbalordirà, infatti Ai è incinta di una coppia di gemelli. Giunta fin lì per mantenere la situazione nascosta alla stampa, la giovane idol, cresciuta in un orfanotrofio senza conoscere i propri genitori vuole sfruttare questa esperienza per creare una famiglia e dare ai due piccoli frugoli che nasceranno la famiglia che lei non ha mai avuto. Commosso il dottore decide di seguire la ragazza fino al termine della gravidanza, ma le cose prendono una brutta svolta quando uno stalker della ragazza si presenta nei pressi dell’ospedale e attacca il dottore quando questo nega la presenza della ragazza nell’ospedale, pugnalandolo a morte.

Ma ovviamente questo è solo l’inizio della storia perché stranamente Goro si risveglia rinato come uno dei due gemelli della ragazza, mentre sua sorella minore è la reincarnazione di Serena, nonostante entrambi non conoscano la loro vera identità e mantengano i ricordi di quand’erano ancora in vita. Ai assieme al manager e a sua moglie, Miyako, crescerà i piccoli Aquamarine/Goro e Ruby/Serena, tra uno show e l’altro, fino a quando… non dico altro per non spoilerare troppo! XD

Oshi no Ko Valutazione

Amo leggere manga a caso semplicemente attirato dalla copertina, anche perché spesso riescono a stupirmi in senso positivo. Non essendo un gran fan delle serie di idol, anche se ogni tanto guardo qualche serie di LoveLive o di Idolmaster, non ero positivamente attirato alla lettura, ma quello che mi hanno attirato, intrigandomi, sono stati la posa della protagonista, quello strano luccicore a stella nei suoi occhi e quella linguaccia da monella. Una volta iniziata la lettura è stato come sedersi su un lungo scivolo in un parco acquatico e farsi trasportare dall’acqua fino in fondo. La storia è un seinen che tratta di argomenti piuttosto pesanti già dall’inizio, come la gravidanza di una minorenne e il portare avanti una famiglia come ragazza madre, tra l’altro di due gemelli. In seguito la trama cambia drasticamente a causa di un certo evento di cui preferisco non spoilerare e gli argomenti cambiano adattandosi alla trama, aggiungendo, come ho detto nell’incipit, delle sfumature un po’ shojo che non rovinano affatto la storia, anzi la arricchiscono. I personaggi sono sviluppati molto bene, anche se Ai viene sempre vista dal punto di vista del protagonista, Goro/Aquamarine, per cui non abbiamo un suo spaccato o punto di vista personale.

È divertente vedere come i due figli della giovane idol, che hanno una mente da adulti e discorrono normalmente tra loro, facciano di tutto per far decollare la carriera della loro mammina e idol preferita al tempo stesso.

Il tratto della Yokoyari ha uno stile che fa presumere delle influenze shojo/josei, con disegni inizialmente semplici e con pochi sfondi, per poi esplodere in vignette più grandi piene di tratti e retinature che danno un’idea di luminosità e spessore al disegno. La storia scritta dal sensei Akasaka è davvero avvincente, anche quando sembra quasi diventare una storia un po’ shojo/josei, mantenendo sempre vivo l’interesse del lettore, o almeno è questo che ho percepito man mano andavo avanti con la lettura.

Il manga è pubblicato da Shueisha su Weekly Young Jump, è giunto al volume 3 ed ancora in corso. Vedrei molto bene questo manga tra titoli futuri di Star Comics, pubblicando già Kaguya-sama del sensei Akasaka.

Consigliato ai fan dei seinen con sfumature un po’ romantiche.

Titolo originale: Oshi no Ko

Testi: Aka Akasaka

Disegni: Mengo Yokoyari

Genere: Seinen, drammatico, idol, soprannaturale, romantico

Data di pubblicazione: Aprile 2020

Casa Editrice: Shueisha (Weekly Young Jump)

Volumi: 3 (in corso)