Triton e Hanshin la Dea dimezzata

Dal 20 gennaio arriva in libreria un nuovo volume della Osamushi Collection, finora inedito in Italia ma celebre per l’anime del 1982, conosciuto in Italia come Toriton: con Triton 1 il Dio del Manga regala ai lettori un altro indimenticabile eroe. Dal 27 gennaio sarà invece disponibile Hanshin – La Dea dimezzata, atteso nuovo volume della Moto Hagio Collection.

Triton

“Da tempo immemore, esistono molte leggende riguardanti il mare… Storie mitologiche che raccontano di questo mondo stupendo, ma che sa essere anche spaventoso e misterioso… avventure epiche che suscitano in noi innumerevoli fantasie. Sirene, spiriti acquatici e civiltà sottomarine… visioni scolpite nell’immaginario dei popoli da migliaia di anni. Questa storia narra le gesta di due esseri umani, uno cresciuto in mare, e uno nato sulla terraferma…”

Rimasta fino a oggi inedita in Italia, quest’opera del Dio del Manga regala ai lettori un altro degli indimenticabili eroi creati di Osamu Tezuka: Triton, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio del mare Poseidone. In cerca di vendetta, Triton attraverserà tutti gli oceani rendendosi conto della complessità della convivenza tra creature acquatiche ed esseri umani, arrivando anche a stringere un’alleanza con il suo eterno nemico pur di fermare una minaccia più grande. Questa è una storia a cui va stretta la definizione di “manga per ragazzi” e in cui Tezuka, ormai maestro del ritmo e dei registri narrativi, infonde azione, conflitti fantastici e componenti più profonde e adulte in due volumi da leggere tutti d’un fiato.

«Sono gli stessi anni de La Grande Avventura di Astro Boy (1969-71) quando nasce Triton.» Scrive Jacopo Costa Buranelli, Literary Director di J-POP Manga: «Sono gli anni dei manga per il giornale Sankei, un quotidiano… e infatti dopo Astro comparve Triton con una pagina nuova pubblicata ogni giorno. Ma a discapito del nome, Triton non è un lavoro storico o uno shonen di mitologia. Si tratta ancora una volta di un personaggio trasversale nell’opera di Osamushi che ne fa una saga po’ uno “spokon” (manga sportivo) sul nuoto e i tuffi, un po’ un manga action con arti marziali e combattimenti, un po’ ecologista e con forti tratti di denuncia sociale.

Triton è la storia di un bambino abbandonato che viene dal mare in cerca di una sua identità, fisica, culturale e affettiva. Da qui deriva tutta la sua popolarità, tale da farlo diventare anch’esso protagonista di una serie animata.»

Hanshin – La Dea dimezzata

“Mia sorella mi succhia via il nutrimento, come un demonio. Sarò costretta a subire per tutto il resto dei miei giorni?”

Yudy e Yucy sono due gemelle siamesi: a una è toccata in dote un’intelligenza straordinaria, ma l’altra ha assorbito tutta la bellezza e il fascino che dovevano essere destinate a due persone… Yucy, la piccola dall’aspetto più angelico, attira – a causa della sua salute cagionevole – le attenzioni e l’apprensione dei genitori causando in sua sorella gelosia, rabbia e frustrazione: come possono due personalità così diverse, eppure biologicamente identiche, vivere costantemente insieme?

Hanshin – La Dea dimezzata è il primo racconto di questa raccolta da cui prende il titolo il nuovo volume della Moto Hagio Collection, con il quale la Sensei, tra odio e amore estremi, esplora le profondità della mente e il significato della vita in un dramma psicologico che non può lasciare indifferenti.

«Moto Hagio ci dimostra ancora una volta la sua versatilità con questa raccolta di affascinanti storie brevi.» Scrive Georgia Cocchi Pontalti, Marketing Manager di J-POP Manga. «Il suo scavare nella psiche dei personaggi non ha pari, e in alcuni racconti ci svela quelle che potrebbero essere storie personali, come lasciato intuire dalla stessa autrice per la storia La Ragazza Iguana. Hanshin è un volume antologico inedito e incredibilmente atteso, che siamo felicissimi di poter presentare al pubblico italiano!

Il volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online dal 27 gennaio.

