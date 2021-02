L’importanza delle figure genitoriali nei manga/anime!

L’altro giorno, cercando fanart di Carla Yeager, la madre di Eren di Attack on Titan, da postare sulla nostra pagina Facebook, per i consueti auguri di compleanno, mi è sovvenuto il ricordo di un vecchio articolo che scrissi qualche annetto fa… ovvero “Perché in molti manga e anime i genitori hanno un ruolo minore o inesistente?”

Questa volta userò gli esempi opposti, ovvero serie in cui la figura del genitore è fondamentale nella vita del protagonista o la cui scomparsa prematura è fortemente scatenante per la sua maturazione.

L’articolo è SpoilerFree, quindi se non conoscete o avete letto queste serie, non verranno svelati particolari misteri che potrebbero rovinarvi la lettura o visione delle opere originali.

Angolo Amarcord

Partiamo con un po’ di nostalgia per i Girellari e non, e guardiamo indietro nel tempo… tra le tantissime orfanelle senza genitori, ne abbiamo alcune dove tale ruolo è molto importante anche se non fisicamente, come Papà Gambalunga, o l’importanza di Mary Batman (sì… si chiamava proprio così! XD), la madre adottiva di Georgie, nella vita della protagonista, quasi sempre dura con la ragazza che non sente sua figlia soprattutto nell’adolescenza, quando si accorge che entrambi i suoi gemelli sono affascinati dalla ragazza che sta maturando al loro fianco.

Oltre a questi esempi ci sono tantissime altre serie in cui i genitori sono causa scatenante di una storia d’amore tra i protagonisti, risposandosi e creando situazioni in cui i fratellastri finiscono per vivere assieme e innamorarsi col tempo, come ad esempio l’assurda vicenda di Marmelade Boy/Piccoli problemi di cuore, in cui assistiamo a quella che potremmo considerare una delle prime famiglie di fatto della storia dei manga, infatti i genitori dei protagonisti divorziano per risposarsi tra di loro (madre di lei col padre di lui e viceversa) e andare ad abitare tutti assieme come un’allegra multifamiglia! XD

E sempre in tema di amarcord, come potremmo non menzionare Natasha, la mamma di Hyoga/Cristal il Cigno in Saint Seiya/I Cavalieri dello Zodiaco, della cui perdita il ragazzo è tanto ossessionato da riuscire ad ottenere i poteri da Saint/Cavaliere per poter distruggere di tanto in tanto con i suoi pugni le calotte gelate del mar siberiano e immergersi nell’acqua a temperature che farebbero congelare anche un orso polare, per andare a lasciare una rosa nella nave, la tomba sottomarina dove riposa il cadavere intonso della madre, o di come la perdita di tale possibilità scatenerà l’ira e i poteri del ragazzo affinando il suo cosmo per sconfiggere il maestro Camus/Aquarius.

Figura pesante o avversario?

Ci sono innumerevoli altri esempi, anche nelle serie manga e anime degli ultimi anni, di situazioni in cui i genitori sono causa scatenante delle azioni dei protagonisti, mettendoli a volte dinnanzi a una durissima realtà e facendoli svoltare completamente, dando loro un obiettivo, ma anche di figure tanto pesanti da diventare degli avversari o dei veri e propri nemici da abbattere.

In Neon Genesis Evangelion, l’assenza di Gendo Ikari nella vita del protagonista, Shinji Ikari, ha il medesimo peso di una presenza asfissiante. Dopo la scomparsa della madre, Yui Ikari, a seguito di un incidente, il ragazzo viene abbandonato dal genitore che lo affida a dei tutori, e cresce senza un vero esempio da seguire e senza apprendere la maniera per relazionarsi con esso, finendo per nutrire dei sentimenti contrastanti verso di lui. Il suo istinto vorrebbe amarlo e farsi amare da Gendo, ma una parte di lui lo odia per averlo abbandonato da piccolo. Inoltre è proprio la chiamata del padre a Neo Tokyo-3 a scatenare gli eventi drammatici della serie, in cui il protagonista verrà costretto a salire a bordo di un robot gigante di cui non sa niente, per scontrarsi con un Angelo, un gigantesco mostro che potrebbe ucciderlo e annientare l’umanità.

In Full Metal Alchemist questo è dovuto all’assenza di Van Hohenheim, il padre di Edward ed Alphonse Elric, ma anche dalla drammatica decisione dei due di riportare in vita la madre tramite l’alchimia, che li porterà a perdere rispettivamente il proprio corpo per Alphonse e parte di esso per Ed, dando il via al loro viaggio alla scoperta della verità per riprendersi quello che hanno perso.

La perdita della madre è la causa scatenante del viaggio dei fratelli Elric, inoltre, soprattutto per Ed, il padre viene visto come un avversario e soprattutto le prime volte che incontra nuovamente il figlio, ormai cresciuto e divenuto alchimista di stato, Ed finisce per picchiarlo e arrabbiarsi con lui, visto che riversa su di lui il fatto di non essere stato accanto alla moglie fino alla fine e averla abbandonata per così tanto tempo a se stessa, con un retrogusto lievemente edipico.

In L’Attacco dei Giganti/Attack on Titan, le figure genitoriali più pesanti sono sicuramente il padre e la madre di Eren Yaeger, Grisha e Carla Yaeger. Il padre di Eren nasconde per tutta la sua vita un segreto pressante la cui verità è celata nello scantinato di casa di cui ha donato a Eren la chiave prima di svanire, mentre la morte della madre a causa dell’attacco dei giganti al distretto di Shiganshina, scatenerà il suo insaziabile odio volto alla distruzione dei Giganti che minano la sua libertà e quella dell’umanità.

Nonostante l’assenza di entrambi i genitori nel resto dell’opera, anche in questa serie la perdita della madre è la causa scatenante delle emozioni forti di Eren, inoltre i misteri che aleggiavano su suo padre continuerano ad affliggerlo finché non ricorderà la verità dopo aver varcato la soglia della cantina di casa sua.

In Code Geass è proprio a causa della morte della madre, Marianne vi Britannia, che Lelouch vi Britannia, undicesimo principe e diciassettesimo erede al trono del Sacro Impero di Britannia, si ribella al padre, l’ Imperatore Charles di Britannia, che di risposta lo manda in esilio in Giappone assieme alla sorellinaa Nunnally, per proseguire le proprie mire espansionistiche. Dato per morto e utilizzando lo pseudonimo di Lelouch Lamperouge, il ragazzo cresce assieme alla sorella celando la verità sulle sue origini a tutti, crescendo con l’aiuto della famiglia Ashford. Il ragazzo però cova un profondo risentimento per la classe nobiliare britanna e progetta di sovvertire lo stato delle cose, abbattendo il padre che l’ha cacciato e vendicandosi della sorte toccata a lui e sua sorella, che dalla morte della madre ha perso la vista e l’uso degli arti inferiori. Sarà proprio grazie al Geass donatogli da C.C. che Lelouch darà il via a una gigantesca rivolta su scala globale che mira ad abbattere la vetusta nobiltà rappresentata dall’Imperatore Charles, e allo stesso tempo alla cattura di vari personaggi chiave della sua famiglia per eliminare la nebbia di misteri che aleggia sull’incidente che ha portato alla morte della madre e alla menomazione di sua sorella.

In definitiva la figura del genitore, come la sua assenza, è da sempre un importante perno nella trama di manga e anime, permettendo agli autori di focalizzarsi sulla psicologia del protagonista e di farlo crescere nella maniera più congeniale alla storia.

Voi che ne pensate? Preferite serie più realistiche dove i genitori sono parte integrante della vita dei protagonisti?