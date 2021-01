La canzone di One Piece degli Da-iCE e il nuovo album

Il nuovo album SiX del gruppo giapponese di voci e ballo Da-iCE include tre enormi successi, che hanno già infiammato YouTube e i siti streaming di musica giapponese, tra questi la canzone di One Piece.

DREAMIN’ ON’ è la canzone principale del popolare anime One Piece, è proprio questa la canzone che ha fatto conoscere i Da-iCE al mondo intero. DREAMIN’ ON’ è uscita nell’agosto del 2020 ed è stata velocemente inserita nelle playlist relative a One Piece, in Giappone e nel mondo intero. Inoltre, il video musicale pubblicato subito dopo ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni, numero in continua crescita.

‘DREAMIN’ ON’ music video



CITRUS è stata pubblicata ad ottobre ed ha raggiunto il numero 1 nella classifica real time del servizio musicale in streaming giapponese LINE MUSIC. E’ rimasto al n. 1 per tre settimane di seguito sul sito giapponese di testi di canzoni Kashi-Net, un record pareggiato solo dalla popolare band giapponese Official HIGE DANdism.

CITRUS è la canzone principale della serie drama della Nippon Television intitolata Gokushufudo, conclusa di recente. Gokushufudo è un adattamento live action di un famoso manga comico; è stato così popolare da raggiungere il primo posto nei trend mondiali di Twitter durante la sua messa in onda.

Anche dopo il finale della serie, CITRUS si è mantenuto nei posti alti della classifica. Il video con il testo della canzone ha superato le 3 milioni di visualizzazioni su YouTube nei primi due mesi dalla pubblicazione. La melodia include alcune note vocali estremamente alte, e molti fan hanno postato i propri video su YouTube dove cercano di dare il proprio meglio per cantare in sintonia, contribuendo alla lunga popolarità del pezzo. La versione strumentale di CITRUS è disponibile gratuitamente dal sito ufficiale dei Da –iCE, per chiunque voglia provare la sfida.

‘CITRUS’ lyric video (supports auto-translated subtitles)



Versione strumentale di ‘CITRUS’ download gratuito

Nel frattempo, l’ultimo single del 2020 dei Da-iCE, intitolato Love Song, ha raggiunto il n. 1 della classifica real time di LINE MUSIC. La canzone è stata scritta da Takahito Uchisawa della rock band giapponese androp. Si tratta di una ballata memorabile e commovente, con nei cori una bella frase traducibile come “Il mondo sarà pieno di canzoni d’amore”.

“世界中がラブソングで溢れる”

Takahito Uchisawa

Il video con i testi di Love Song segue un aeroplanino di carta che porta la scritta “World with Love!” attraverso luoghi del mondo. Lo scopo è di collegare il mondo attraverso l’amore. Nella presente situazione, dove la maggior parte delle persone non può più andare all’estero, il video ha ricevuto commenti affezionati dal pubblico che ha apprezzato la sensazione di prender parte ad un viaggio virtuale dalla sicurezza di casa. Se il tuo cuore si strugge ed anela esplorare panorami pittoreschi dal mondo, dai un’occhiata a questo video. Anche in questo caso, la versione strumentale di Love Song è disponibile gratuitamente da scaricare dal sito ufficiale dei Da-iCe. Il suggerimento è quello di abbinare al pezzo degli scenari del proprio Paese e condividere il video con la propria versione della canzone su YouTube.

‘Love Song’ lyric video

I sottotitoli sono tradotti automaticamente



Versione strumentale di ‘Love Song’ download gratuito

Da-iCE profilo della band

Da-iCE è una band formata da cinque componenti, cantanti e ballerini. Hanno debuttato nel 2014, attirando l’attenzione con il notevole range vocale di quattro ottave dei cantanti Sota Hanamura e Yudai Ohno, e con le superlative abilità performative di Taiki Kudo, Toru Iwaoka e Hayate Wada. Fin dal primo periodo indie hanno portato sui palchi più di 100 spettacoli dal vivo all’anno, diventando una band di grande esperienza e talento. La loro musicalità salta di genere in genere, dando loro la possibilità di collaborare con numerose serie TV e anime (tra cui, come abbiamo detto, la canzone di One Piece). Rimangono un gruppo molto acclamato nella scena musicale giapponese. I Da-iCE pubblicano per l’etichetta giapponese Avex, che produce artisti anche molto diversi tra loro, come le rocker BRATS e le regine della dance music giapponese di qualità FEMM.

Da-iCE Official Website

Canale YouTube ufficiale Da-iCE

Da-iCE STAFF profilo Twitter Ufficiale

Profilo Instagram staff dei Da-iCE STAFF