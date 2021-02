In un periodo buio come quello attuale, durante il quale siamo costretti a passare molto più tempo con noi stessi, confrontandoci con ansie e paure, un grande aiuto a rendere il tutto meno gravoso può arrivare sicuramente dalla musica. Quando poi tratta di musica come quella di Hiroki Okano, che scaturisce dall’anima e dalla simbiosi con le vibrazioni positive che, nonostante tutto, sono sempre attorno a noi, ci si lascia avvolgere da un universo di bellezza. Si parte in un viaggio alla scoperta di paesaggi sonori di delicata bellezza con Hiroki Okano: il suono dell’infinito.

I vari progetti di Hiroki Okano

Okano è un polistrumentista dalla discografia ricchissima che vanta oltre 30 album tra quelli solisti e quelli in gruppo. Dirige la trasmissione digitale satellitare St.Giga incentrata su suoni naturali, ed è noto anche per lo sviluppo di Sound Installation, con l’obiettivo di creare spazi sonori in Giappone e all’estero.

E’ stato uno dei pochi artisti giapponesi a veder la propria musica pubblicata da etichette discografiche occidentali nel loro massimo periodo di gloria, labels come la tedesca Innovative Communication di Klaus Schulze. Prima di allora, si ricordano le sue collaborazioni con grandi multinazionali come Panasonic e Seiko.

Da allora Hiroki Okano ha sfornato 30 album di altissimo livello. La sua carriera è stata costellata da collaborazioni con artisti appartenenti ai più svariati ambiti musicali, a testimonianza della voglia di sperimentare soluzioni innovative da parte del Maestro giapponese.

Tra esse possiamo ricordare quelle con Kitaro, Haruomi Hosono, Carlos Nakai e l’italiano Richter, membro del noto duo di musica elettronica Aki Bergen & Richter.

Oltre alle gia’ citate collaborazioni con alcune grandi multinazionali giapponesi, vanno ricordate anche le musiche per alcuni per alcuni protagonisti del mondo del cinema giapponese, ad esempio Hiroyuki Nakano per il film Peace Nippon del 2018.

Altri lavori da annoverare nella carriera di Hiroki Okano sono la collaborazione con la mappa dei pianeti Heli Compass, in quanto opera fortemente pionieristica che racchiude il flusso del tempo di un anno in un solo brano o gli esperimenti sui “suoni del corpo e della terra” come Avalokitesvara, un mix tra frequenze cimatiche, strumenti etnici e suoni naturali.

La mente, l’anima, il suono dell’infinito

La sua musica è una continua sorpresa che coinvolge mente ed anima, grazie alla organicità delle sue composizioni. che spesso sono caratterizzate da elementi molto disparati, mixati con grande maestria dal Maestro giapponese.Pezzi che permettono all’ascoltatore di godere di un viaggio interiore alla scoperta di paesaggi sonori che si dischiudono passo dopo passo.

La maestria con la quale Hiroki Okano padroneggia l’utilizzo di molti degli strumenti tradizionali giapponesi è assoluta, così come risulta sempre oculato ed attento l’uso di sintetizzatori e grooves.

Momenti di calma meditativa, si alternano ad altri più concitati con ritmi che richiamano alla mente antiche tradizioni del Sol Levante, mai abbandonate per fortuna. Il risultato è un equilibrio quasi perfetto, una lezione di estetica ed armonia per i propri colleghi, un’esperienza ricchissima ed appagante per gli ascoltatori che si lasceranno condurre in quello che sarà un viaggio verso l’infinito.

