Magical Girl Howling Moon Manga

Siete pronti a finire in un baratro di tette e follia? Se la risposta è sì, preparatevi per bene, perché quando inizierete a sfogliare le pagine di questa serie verrete catapultati in un’assurda lotta per la salvezza del mondo tra antiche divinità.

Magical Girl Howling Moon Trama

Ci troviamo in un mondo in cui due grossi colossi si scontrano. La Six è un’organizzazione di supereroi volta alla salvaguardia del mondo che combatte costantemente contro i mostri umanoidi mandati in campo dalla Millennium, una società segreta volta a sovvertire le leggi di questo mondo…

Ma sarà davvero così?

Kaguya Terui è una liceale un po’ introversa e amante dell’occulto che assieme alla sua unica amica Himawari, è in gita scolastica con la classe. Mentre sono tranquillamente sedute a chiacchierare, un mostro finisce contro il loro autobus, causando un incidente mortale. Entrambe le ragazze vengono tratte in salvo da un individuo misterioso, che all’arrivo di un membro della Six si volatizza assieme a Kaguya. Una volta risvegliatasi la ragazza nota che il suo corpo è cambiato, come se fosse cresciuta e soprattutto il suo seno è divenuto molto più abbondante di prima.

A darle il buongiorno sarà una piccola bambina con in testa un elmo, chiamata Asamis, e il mostro aracnide dell’incidente, Spydor. I due la porteranno da Nain, il loro capo, che svelerà alla ragazza che la verità è completamente diversa da quella di cui la gente è cosciente, infatti è proprio la Millennium che combatte per salvare l’umanità dalla distruzione per mano delle diaboliche divinità aliene Chaos Six, e gli assalti dei mostri sono sempre contro degli agenti delle divinità. La ragazza, sfruttando il nichilismo sarà ora nota come God Shining Moonlight Howling Moon! Tirando fuori il suo desiderio di annientamento, Kaguya è ora in grado di lanciare attacchi potenti per affrontare i potenti servi delle divinità del male che intendono distruggere la nostra galassia.

Magical Girl Howling Moon Valutazione

È davvero divertente che questa serie sia stata presentata inizialmente su rivista come Magical Girl Flaming Star, per poi rivelare il vero titolo e che la protagonista è Kaguya e non Himawari. Sono un fan di Lovecraft e l’idea delle divinità antiche mi ha fatto subito pensare ai miti di Cthulhu, facendomi apprezzare ulteriormente le citazioni sparse nel primo volume.

La storia è un sentai crossato alle maghette, ma con le parti invertite, infatti i cattivi non sono gli esseri mostruosi o kaiju, ma sono gli eroi che sono alle dipendenze di divinità antiche decise a spazzare via la razza umana assieme a tutta la galassia. Il primo volume è molto divertente per questo completo ribaltamento dei generi. Non mancano anche le scene ecchi, note e amatissime dai fan del sensi Sato.

Le vignette sono sempre piene di panorami, sfondi, chine e retinature, accompagnando la lettura con tanti particolari sparsi per tutte le pagine e dando con giochi di luci e ombreggiature una tridimensionalità e spessore al disegno tipico del sensei Sato.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina e prime pagine a colori al prezzo di 7 €. Il primo numero è stato pubblicato anche con una copertina Variant (che potete ammirare qui sotto) che mostra la bella cosplayer Giada Robin nei panni della protagonista Howling Moon, al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan dei manga Ecchi con combattimenti.

Titolo originale: Magical Girl Howling Moon

Testi: Kenji Saitō

Disegni: Shōji Satō

Genere: Shonen, Azione, Commedia, Ecchi, Fantascienza, Drammatico

Data di pubblicazione: 2017

Casa Editrice: Kadokawa Shoten

Volumi: 2 (in corso)