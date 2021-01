Kingdom Hearts 358/2 Days Manga

Dopo la pubblicazione di Kingdom Hearts, Kingdom Hearts II e Kingdom Hearts: Chain of Memories è venuto il turno anche per questo capitolo, un prequel del secondo capitolo che ci farà conoscere meglio alcuni personaggi dell’Organizzazione XIII.

Kingdom Hearts 358/2 Days Trama

Giorno 255

Roxas e Axel sono a Crepuscopoli a gustarsi un ghiacciolo al sale marino dopo una giornata in cui entrambi si sono dati molto da fare con il lavoro richiesto loro dall’Organizzazione XIII, di cui fanno parte. I due amici conversano pacatamente cullati dal rosso baluginio del sole che sta tramontando, e sembra che siano amici da sempre…

Con un salto temporale all’indietro torniamo al Giorno 2, in cui Roxas ha vaghi ricordi, ovvero il giorno in cui è stato presentato come il tredicesimo membro dell’Organizzazione, assieme all’ultimo misterioso membro, Xion. Entrambi gli ultimi due membri condividono il fatto di essere dei custodi della Keyblade, una spada leggendaria a forma di chiave che permette di liberare i cuori rubati dagli Heartless, che una volta liberi tornano a comporre Kingdom Hearts. I membri dell’Organizzazione sono Nessuno, esseri che sembrano persone normali, ma purtroppo non hanno un cuore e non riescono a provare i tipici sentimenti delle persone comuni, anche se hanno vaghi ricordi di quando ancora erano qualcuno.

Missione dopo missione dentro Roxas sembra crescere qualcosa come una parvenza di sentimenti, sia positivi che negativi, che iniziano a farlo riflettere su se stesso, sui suoi compagni dell’Organizzazione e sui suoi amici. Ma sarà davvero quella dell’organizzazione la strada che porterà tutti i membri a riottenere un cuore raggiungendo Kingdom Hearts? E cosa sono quei flashback che ogni tanto Roxas sembra avere?

Kingdom Hearts 358/2 Days Valutazione

Per chi ha giocato il gioco, o semplicemente visionato il lunghissimo filmato allegato ai vari bundle dell’ultima versione di Kingdom Hearts II, questo manga potrebbe sembrare un semplice riassunto della storia narrata, ma in realtà riesce ad analizzare meglio la situazione dal punto di vista del protagonista, che crescendo col passare del tempo e l’accumularsi di esperienze, matura in un essere senziente a cui il cuore sembra quasi non mancare, se non fisicamente.

Il fatto che sia disegnato per un pubblico giovane aggiunge alla storia un tocco di freschezza, soprattutto nelle simpatiche gag sparse un po’ per tutto il manga, che riescono spesso a strappare un sorriso, anche solo per l’idiozia che mostrano nelle vignette.

Come per gli altri adattamenti manga dedicati a questa serie, il tratto è molto tondeggiante e le vignette sempre abbastanza piene di sfondi, chine e retinature.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato grande (21×14,5) dedicato alla saga al prezzo di 7,90 €.

Consigliato ai fan di Kingdom Hearts.

Titolo originale: Kingdom Hearts 358/2 Days

Testi: Shiro Amano & Tetsuya Nomura

Disegni: Shiro Amano

Genere: Shonen, Avventura, Fantasy, Drammatico

Data di pubblicazione: 2009

Casa Editrice: Disney Planet

Volumi: 5