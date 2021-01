J-POP Manga: le uscite di Gennaio 2021

Ci porta tantissime attese novità J-POP Manga: le uscite sono tante e come sempre di qualità! Si inizia con il commovente volume unico My Broken Mariko di Waka Hirako, ma non mancheranno nel corso del mese nuovi inediti per la Osamushi e la Moto Hagio Collection, l’arrivo dell’attesissimo Tokyo Revengers, e la continuazione di alcune delle serie J-POP Manga più amate, tra cui Killing Stalking S3 – Volume 2 (con allegato il box per raccogliere la seconda stagione), Hell’s Paradise, Blue Period, Quintessential Quintuplets, The Promised Neverland, a molto altro!

8 Gennaio

L’8 gennaio arriva la Novel di The promise Neverland! Dall’istituto in fiamme, un ritaglio di carta si libra nell’aria, danzando nel cielo di quella notte infuocata. Quel frammento di carta farà tornare alla memoria di Isabella il ricordo di un bambino per lei molto speciale. E ancora Krone, pronta ad abbandonare la vita, richiama alla memoria gli anni trascorsi alla scuola di addestramento, il punto di partenza di tutta la sua avventura. Ecco a voi la storia inedita di Isabella, la verità mai raccontata sulla mamma che ha intralciato i piani di Emma e dei suoi fratelli nel loro tentativo di fuga.

Continuano: Killing Stalking S3 – Volume 2 (con allegato il box per raccogliere la seconda stagione), Hentai x Heros 4, Hell’s Paradise 08, Land of the Lustrous 05, World’s End Harem 10.

13 Gennaio

In My Broken Mariko di Waka Hirako, Mariko e Tomoyo sono come sorelle sin dalla scuola media e hanno mantenuto il loro rapporto nel corso degli anni, durante i quali Tomoyo ha supportato l’amica ad affrontare circostanze molto difficili tra abusi, abbandoni e depressione.

Quando la sua amica muore inaspettatamente, Tomoyo è colpita da un accecante senso di impotenza e diventa determinata ad andare a fondo di questo mistero, iniziando a indagare su questa scomparsa, alla ricerca del motivo per il quale Mariko si sarebbe, all’apparenza, tolta la vita. Un ultimo viaggio ai limiti di un’amicizia indissolubile, una dura e sorprendente storia di sorellanza e sentimenti.

Continuano: Il Bisturi e la Spada 5 – Osamushi Collection, Blue Period 3, Quintessential Quintuplets 12, La Via del Grembiule 4,

20 Gennaio

Triton di Osamu Tezuka racconta la storia di un giovane, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio Poseidone, in viaggio per gli oceani verso il grande destino che lo attende. Un’avventura che cambierà destinazione un passo dopo l’altro, dalla ricerca di vendetta a quella della pace tra creature acquatiche ed esseri umani. Un racconto al quale la definizione di “manga per ragazzi” va stretta e che percorre uno dei temi preferiti da Tezuka, l’ambientalismo, in un riuscito mix di azione, ritmo, conflitti fantastici e componenti più profonde e adulte. Inedita in Italia ma già celebre nel nostro Paese grazie alla mitica serie animata, la saga di Triton è finalmente in arrivo nella sua versione originale, in due volumi da leggere tutti d’un fiato! In uscita inoltre, il sesto romanzo di Overlord, I Valorosi del Regno II.

Continuano: Kingdom 44, Komi can’t Communicate 3, I’m a Spider so What 4, Search & Destroy 3, The Promised Neverland 19.

27 Gennaio

L’attesa è finita! L’attesissimo Tokyo Revengers di Ken Wakui è finalmente disponibile in un bundle esclusivo contente i primi due volumi della serie e la cartolina olografica 3D di Tokyo Revengers! Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto ma ha già raggiunto il picco più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso… Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava le scuole medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità per salvare la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto.

La Moto Hagio Collection si arricchisce di un nuovo capolavoro inedito, Hanshin – la dea dimezzata. Due gemelle siamesi: a una è toccata in dote un’intelligenza straordinaria, ma l’altra ha assorbito tutta la bellezza e il fascino che dovevano essere destinate a due persone. Come possono due donne così diverse, eppure biologicamente identiche, vivere costantemente insieme? Tra odio e amore estremi, Moto Hagio esplora le profondità della mente e il significato della vita in un dramma psicologico che non può lasciare indifferenti.

In uscita inoltre, la quattordicesima light novel di Sword Art Online, Alicization Uniting, e il primo volume singolo de Le Rose di Versailles. J-POP Manga: le uscite sono sempre soddisfacenti!