Dalle pagine di Monthly Comic@Bunch prende vita il racconto della filosofia strategica napoleonica come mai l’avete letta finora. Baltzar Militarismus: il manga in giapponese ha il titolo Gunka no Baltzar / Gunka no Balzer.

Baltzar Militarismus Trama

“Esisteva un tempo un grande Impero chiamato Balkizen, potente e prospero dominava ed estendeva la sua influenza sull’intero continente finchè una serie quasi ininterrotta di guerre lo fece disgregare in numerosi stati che, seppur contrapposti fra loro, ne ereditarono lo spirito e la tradizione militare.”

Con questo come incipit la nostra storia ha inizio qualche decennio dopo questi avvenimenti, nel Regno di Weissen. Si è appena conclusa una guerra con lo stato confinante di Norden-Trade, l’esito dello scontro ha portato all’occupazione del ducato da parte dell’esercito weissiano. Il Maggiore Bernd Baltzar, soldato veterano di numerosi campi di battaglia, viene convocato dallo Stato Maggiore dell’Esercito per un’incarico della massima importanza.

Potete immaginare lo stupore e quella ironica sensazione di presa per i fondelli nel giovane maggiore, che si aspettava magari una promozione plurigrado, quando l’esercito ha deciso di inviarlo in missione come Consulente Militare. Dovrà infatti recarsi nel Regno di Baselland, stato confinante e recentemente alleatosi con Weissen grazie anche agli stretti rapporti economici fra i due paesi, in qualità di Istruttore presso la locale Accademia Militare Nazionale. Il regno, benchè vanti una più antica e radicata storia rispetto alla confinante nazione weissiana è rimasto economicamente (…e soprattutto militarmente) indietro rispetto alle altre principali nazioni del continente con il suo ristretto esercito che utilizza ancora tecniche militari obsolete risalenti addirittura a prima della caduta di Balkizen.

L’opera Baltzar Militarismus: il manga è ancora inedita in Italia.

