SCONVOLGI LA TUA ESTATE: IL SOL LEVANTE TI ASPETTA!

Ogni estate la stessa domanda: mare, montagna, o al massimo qualche città europea. Se pensate alle mete dei vostri ultimi viaggi, vi accorgerete della monotonia delle vostre estati. E molto probabilmente adesso state pensando a un ambiente diverso, nuovo, incredibile dove trascorrere le proprie vacanze.

L’Associazione Ochacaffé ha una proposta, se hai almeno 18 anni. Una proposta che potrebbe rendere unica la vostra estate e, perché no, farvi scoprire un nuova passione: il Giappone. Un Paese che spesso solletica la nostra fantasia: è una terra ai confini del mondo, al di là di tutto. Non è difficile immaginarlo popolato dalle migliaia di personaggi di manga e anime. Ovviamente non è così, è molto di più! Il Giappone è davvero un paese magico, in cui sapienza e spiritualità fanno capolino qua e là in metropoli vorticose e all’avanguardia.

Disponibili corsi di giapponese a Tokyo e Kyoto nel 2021.

I programmi di vacanza studio nel 2020 sono rimasti in pausa, a causa dell’emergenza covid, ma Ochacaffè sta già raccogliendo iscrizioni per il 2021. Con la riapertura delle frontiere internazionali prevista per la primavera del 2021 e le Olimpiadi a Tokyo in luglio, l’estate prossima sembra essere il miglior periodo per andare a studiare lingua giapponese in Giappone!

Perché il Giappone?

Non molti europei decidono di andare in Giappone, e voi potreste essere parte di quei pochi fortunati, se coglierete quest’occasione! Studiare in Giappone la lingua giapponese, e non solo: partecipare alla vita quotidiana dei giapponesi, vivere con loro, mangiare e studiare assieme a loro. E ancora: perdersi nei quartieri più stravaganti di Tokyo, rilassarsi in un giardino di un monastero di Kyoto, prendere parte alla cerimonia del tè e imparare l’arte della katana come un vero samurai. E non dimenticate le feste serali, le famose Ochacaffesta che attirano appassionati in Giappone quanto in Italia!

Inoltre, la lingua giapponese sta conoscendo un’espansione incredibile, ed è ormai un passe-partout per il mondo del lavoro, dell’industria e della finanza globale. Conoscere questa lingua potrebbe aprirvi molte porte, e quella che è iniziata come una vacanza studio potrebbe tradursi in un’opportunità di lavoro e un soggiorno permanente. Per di più, proprio perché si tratta di un popolo così diverso dal nostro, potrebbe stravolgere la vostra concezione del mondo. E quale modo migliore per apprendere la lingua, se non andare direttamente “alla fonte”?

Tipo di corso, alloggio, lingua, burocrazia: troppe cose a cui pensare!

Vista l’ampia scelta di corsi proposti da Ochacaffé, ogni candidato può scegliere un corso ad hoc per le proprie esigenze: quando partire, quanto restare, che tipo di attività svolgere e dove alloggiare! E’ questo che trasforma un semplice corso di lingua in un’esperienza di vita tutta da scoprire.

Il tipo di alloggio è uno dei fattori a cui teniamo di più: non c’è modo migliore per praticare al meglio la lingua quotidiana e corrente che abitare con una vera famiglia giapponese! In questo modo il frutto delle lezioni non andrà perso, anzi, sarà solo rafforzato e arricchito di termini comuni e molto utili.

E se a farvi esitare sono i cumuli senza fine di documenti, contratti, moduli e quant’altro, non dovete preoccuparvi: la procedura è molto semplice e Ochacaffé vi sosterrà prima e dopo la partenza, gratuitamente!

Infine, un ultimo fattore che potrebbe trattenervi dal partire: non avete mai studiato il giapponese e non volete ritrovarvi soli in un paese in cui siete incapaci di comunicare. Questo è un altro problema a cui non dovete prestare attenzione, perché i corsi brevi sono aperti a tutti, anche principianti assoluti. In ogni caso potete seguire un corso di lingua accelerato prima della partenza, che vi farà sicuramente sentire più a vostro agio una volta arrivati!

Se siete incuriositi, interessati, o volete semplicemente saperne di più sulla storia, le abitudini, l’arte e la cucina di questo splendido paese, andate a visitare le apposite pagine sul sito di Cultura Giapponese.

Se invece di andare a studiare volete solo visitare il Giappone per i templi, lo shopping, e per rimpinzarvi di leccornie nipponiche, ecco che l’Associazione Ochacaffè vi porterà anche a fare i turisti in Giappone, visto che è previsto anche il ritorno dei tour accompagnati dallo staff dell’associazione.