Il 25 novembre arriva Search And Destroy di Atsushi Kaneko, adattamento in chiave sci-fi di Dororo di Osamu Tezuka, pubblicato da J-Pop Manga.

“Quelle quarantotto creature, di sono prese ogni cosa. Mi hanno privata del corpo e dello spirito, perciò le scoverò e le distruggerò per ritornare… me stessa!”

Sarà disponibile in libreria fumetteria e negli store online Search and Destroy di Atsushi Kaneko (Soil, Deathco). L’opera in tre volumi è un adattamento in chiave sci-fi di uno dei classici più apprezzati di Osamu Tezuka, Dororo, un omaggio al Dio del manga.

La trama

Al termine di una terribile guerra, i robot sono la principale forza lavoro e sovraffollano la città, dove si integrano solo in parte alla società umana. Una notte, l’orfano Doro subisce un tentativo di rapimento da parte di uno Yakuza ma viene difeso da una ragazza, né umana, né robot. Chi è costei? Per cosa combatte?

L’opera presenta diversi punti in comune con l’originale Dororo, ma anche fondamentali differenze: «Un esempio su tutti è l’equivalente di Hyakkimaru, Hyaku, che ho trasformato in una ragazza.» Scrive Atsushi Kaneko nella postfazione dell’opera. «Credo che un corpo femminile sia molto più adatto a raffigurare qualcosa che viene

sfruttato, consumato e trattato come un oggetto. Inoltre, volevo disegnare un Dororo che avesse un significato ai giorni nostri, incapsulando l’atmosfera dell’era moderna e le sue crescenti disparità, la discriminazione e il distacco tra un essere umano e l’altro. A parer mio, una storia dovrebbe essere lo specchio dell’ambiente che si ha intorno, perciò l’ho impostata come una dimostrazione dell’ira che provo nei confronti del mondo. Sarà anche basata su Dororo, ma la rabbia doveva essere la mia.»

Atsushi Kaneko è stato ospite del festival Comicon a Napoli, dove ha incontrato i fan e spiegato la sua arte.

SEARCH AND DESTROY

«Siamo felici di pubblicare Search and Destroy», scrive Federico Salvan, editor di J-POP Manga. «Kaneko è un autore davvero unico, sia stilisticamente che come sensibilità, e quando si mette mano al lavoro di un innovatore monumentale come Tezuka è importante che lo faccia qualcuno con una personalità forte, in grado di dire qualcosa di nuovo pur rimanendo fedele allo spirito dell’originale.»

«Kaneko entra a far parte del nostro catalogo », aggiunge Jacopo Costa Buranelli, literary director di J-POP Manga «con un’opera che omaggia sia il grande Tezuka, presentandoci un eroe femminile, combattivo e in cerca della propria natura. Su Dororo si è scritto molto ed è stata realizzata anche recentemente una serie anime davvero popolare. C’è da dire, tuttavia, che una interpretazione così divinamente “punk harcore” poteva farla solo Atsushi Kaneko!» Search And Destroy sarà disponibile dal 25 novembre in un box da collezione contenente i tre volumi; successivamente saranno disponibili anche singolarmente.

Osamu Tezuka, Dio del Manga

In questi ultimi anni stanno uscendo molte opere classiche di Osamu Tezuka in nuove edizioni, ma altrettante sono le rivisitazioni e gli omaggi a Tezuka di giovani mangaka. Il Dio del Manga si conferma punto fermo imprescindibile nella produzione di fumetti giapponesi. Dororo stesso ha avuto un recente restyling a cura di Satoshi Shiki.

Pubblicazione italiana di Search And Destroy di Atsushi Kaneko

Search and Destroy, Box Vol. 1-3

Di O. Tezuka, A. Kaneko

3 Volumi – Serie Completa

Formato – 15X21 – Bross. Con

Sovracc.

Pagine – 224 Cad., B/N – Prezzo – 22,50 € – 7,50 € Cad.

