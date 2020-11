È stata da poco annunciata Jundo: la nuova piattaforma del fumetto. Questo portale permetterà di leggere online opere prodotte da giovani artisti del fumetto e di acquistarne poi i volumi cartacei. La piattaforma uscirà a dicembre ma da oggi sarà possibile pre-registrarsi su www.jundo.it.

L’intento di Jundo è “distruggere le barriere del fumetto”, ossia quegli ostacoli che impediscono ai giovani artisti più promettenti di arrivare sul mercato. In questo senso Jundo cercherà giovani artisti di talento di cui pubblicherà e produrrà le opere sulla propria piattaforma web e sulle sue app iOS e Android.

Il lettore, pagando un abbonamento mensile di 1,99€, avrà accesso a tutte le opere del portale. Tramite lo shop dello stesso sarà poi possibile comprare i volumi cartacei di ogni opera, di cui il 100% del ricavato andrà all’artista.

Un sistema che in altri Paesi funziona moltissimo. Pensate solo al fenomeno dei webtoons coreani, dove serie all’inizio pubblicate online sono poi uscite in edicola, e ne sono addirittura state tratte serie di animazione o Kdrama.

Jundo per i giovani fumettisti

Il progetto si propone di andare ad affrontare alcune delle criticità del mercato del fumetto. Permettendo sia ai giovani autori di avere un reddito che gli permetta di vivere del proprio lavoro sia a nuove opere di arrivare sul mercato per ravvivarlo. Specialmente in questo periodo storico, dove sono venute a mancare le fiere del fumetto e i festival comics, i giovani fumettisti non hanno sbocchi per farsi conoscere e provare a vendere i propri albi autoprodotti.

Allo stesso tempo Jundo ha lanciato una campagna di crowdfunding dove è possibile supportare il progetto e scoprire le prime opere disponibili sulla piattaforma.

Una missione, quella di supportare i giovani fumettisti, che già da anni l’associazione Ochacaffè e Rights Chain si sono proposti di portare avanti, coadiuvati dalle tante scuole del fumetto e dei manga in Italia, e naturalmente dalle aree autoproduzioni dei festival del fumetto.