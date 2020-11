Il 9 dicembre è il giorno di debutto de Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection Box. Vediamo cosa propone J-Pop Manga: uscite di fine 2020.

Il mese di dicembre di J-POP Manga vede protagonista la nuova e attesa edizione di Lady Oscar, annunciata durante Lucca Changes, Le Rose Di Versailles – Lady Oscar Collection Box. Sarà inoltre disponibile la seconda novel di The promise Neverland, La canzone dei ricordi e continuano amate serie come The quintessential quintuplets, Golden

Kamui e nuovi volumi della Osamushi Collection.

2 dicembre

Il 2 dicembre tornano in libreria, fumetteria e negli store online le avventure delle cinque bellissime Quintuplette con l’undicesimo volume della serie The Quintessential Quintuplets, che si concluderà con il vol. 14.

Continua Golden Kamui 21, The Rising Of The Shield Hero 16, Persona 5 – 7 e si conclude Hellsing con il quinto volume della nuova edizione.

9 dicembre

Grande festa in redazione J-POP (e non solo): Il 9 dicembre sarà disponibile il box da collezione contenente i voll. 1-5 Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection di Riyoko Ikeda nella sua edizione definitiva.

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili rose di Versailles del manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente in Italia, in una veste super prestigiosa e completa come mai si era vista prima: cinque volumi in grande formato, raccolti in uno spettacolare cofanetto extra lusso che riproduce il cancello di Versailles. All’interno un esclusivo libretto contenente tutti i frontespizi dell’edizione originale (raccolta unica al mondo), Le rose di Versailles – special gallery, e la paper doll di Lady Oscar.

Continua Kemono Jihen 2, Hanako-Kun – I 7 Misteri dell’accademia Kamome – 3, Radiation House 8, Black Night Parade 4, Search And Destroy 1, Kaos 2 (Di 2), Dungeon Food 8, Caste Heaven 4.

16 dicembre

Il 16 dicembre arriva in fumetteria un nuovo episodio di Kasane 4 di Daruma Matsuura; Kasane, sfruttando il potere del suo rossetto, ha rubato il viso della bellissima Nina Tanzawa e, grazie a esso e alle proprie doti recitative, è diventata una famosa attrice teatrale. È allora che sbuca dall’ombra una persona misteriosa legata al suo passato, e

gli eventi prendono una svolta inaspettata…

Continuano inoltre Devilman Saga 13, Danmachi – Sword Oratoria 14, 009 Re:Cyborg 5 (Di 6), Gundam Unicorn 13 (del grande Yoshiyuki Tomino) – Band Dessinée, La Fenice 7 (Di 12), Haganai 18 (Di 20), Love stage!! 5 (di 7).

23 dicembre

Natale si avvicina insieme all’arrivo della novel The Promised Neverland – La Canzone Dei Ricordi!

Notte della fuga da Grace Field House… Dall’istituto in fiamme, un ritaglio di carta si libra nell’aria, danzando nel cielo di quella notte infuocata. Quel frammento di carta farà tornare alla memoria di Isabella il ricordo di un bambino per lei molto speciale. E ancora Krone, pronta ad abbandonare la vita, richiama alla memoria gli anni

trascorsi alla scuola di addestramento, il punto di partenza di tutta la sua avventura. Ecco a voi la storia inedita di Isabella, la verità mai raccontata sulla mamma che ha intralciato i piani di Emma e dei suoi fratelli nel loro tentativo di fuga.

Continuano le serie J-Pop Manga: uscite – Steins; Gate Zero 2 (Di 6), Pokémon: La Grande Avventura 19, Search And Destroy 2 (Di 3), Sword Art Online – Progressive 5 (Di 7).

DICEMBRE 2020 J-Pop Manga: uscite del mese

Ristampe, di nuovo disponibili questo mese

Escape Journey 1, Innocent 6, Innocent Rouge Voll. 2, 9, 10, 12, Kakegurui Voll. 1, 2, 3, 5, 7, 9, Killing Stalking 4, Killing Stalking Stag. III – 3, Nega, Posi, Neon Sign Amber, L’ombra Venuta Dal Tempo Box Voll. 1-2, Pazzia, The Promised Neverland Voll. 2, 6, 12, The Promised

Neverland – Grace Field Collection Set 1, The Promised Neverland Novel 1 – Una Lettera Da Norman, The Quintessential Quintuplets 7, Sun Ken Rock Voll. 6, 11, 15, Sword Art Online – Aincrad Box Voll. 1-2,

Toradora! 6, Tokyo Ghoul Voll. 1, 3, 4.

Tornano inoltre disponibili per intero le seguenti serie

Color Recipe, Drifters, Hell’s Paradise, Horimiya, Persona 5, The Rising Of The Shield Hero, World’s End Harem, Peep hole.