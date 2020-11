Il libro della giungla – la serie animata è stata prodotta dalla Nippon Animation nel 1989, commercializzata dalla De Agostini (in modo simile a Siamo fatti così)e poi trasmessa in Italia da Mediaset nei primi anni ’90. Successivamente i diritti per la distribuzione sono passati all’italiana Mondo TV – casa co-produttrice con la Tatsunoko degli anime di Zorro, Robin Hood, Biancaneve e Cenerentola- che lo distribuì sotto forma di film “taglia-e-cuci” (cioè unendo fra loro parti di diversi episodi) da un’ora circa.

Descrizione

L’anime de Il libro della Giungla si caratterizza per essere uno degli adattamenti più fedeli al libro originale di Kingping. Se infatti avete visto solo la versione Disney rimarrete sorpresi nel vedere un Kaa amico di Mowgli, l’assenza di re Luigi (personaggio creato ad hoc dal buon Walt per la sua versione) così come il riferimento continuo alla “Legge della giungla” (che non è quella che credete, ma un codice etico fra cacciatori e prede) ed una vicenda che non si ferma allo scontro fra Mowgli e Shere-Khan, ma che comprende lo scontro con i cani rossi dopo la morte della tigre.

Ci sono delle libertà e delle licenze poetiche – basta vedere il desing Mowgli, pur avendo le dovute differenze è palesemente ispirato a quello disneyano e il fatto che le scimmie abbiano un capo – ma il legame con il libro è (a livello di tematiche e di caratterizzazione dei personaggi) più presente qui che in altri adattamenti più famosi.

Molto buono è l’adattamento italiano, eseguito dallo studio P.V. di Milano prima del 1995 (ossia prima della soppressione della parole “morte” da parte del Biscione) e sicuramente sentire Paolo Torrisi su Mowgli sarà una bella sorpresa per tutti coloro che hanno nel cuore la sua interpretazione di Goku.

Disponibilità di Il libro della giungla – la serie animata

La Mondo TV ha distribuito le cassette ed i DVD, ma trovarli è difficile. La serie attualmente è disponibile nel canale Mondo TV – Il libro della natura senza la sua storica sigla italiana cantata da Cristina d’Avena, ma con versioni strumentali di quelle originali.

Commento

Il libro della giungla è un bell’anime, ma molto “vintage” e soprattutto prodotto fin da subito per un pubblico scolare, ragion per cui mi sento di consigliarlo a chi era bambino negli anni ’90/’80 e ricorda con tenerezza nomi come Holly e Benji , Johnny oppure Mila e Shiro (scelte di nomenclatura non casuali) piuttosto che alle nuove leve (sempre che non abbiano almeno letto il libro di Kingping). Inoltre, essendo prodotto dalla Tatsunoko, si può vedere come la casa di produzione abbia cercato di dargli fin da subito un’impronta più “occidentale”, riducendo al minimo momenti maliziosi ed altre caratteristiche tipicamente anime, che sarebbero comunque andati contro lo spirito del libro originale.

Se siete pronti per rituffarvi in nell’avventura all’interno della Foresta Seeonee allora sappiate che la giungla vi attende (ancora) “con mille leggende”.

La serie si inserisce sia nel filone delle storie di orfanelli sia in quello degli anime con animaletti, anche se definire orsi e pantere come “animaletti” non è proprio corretto! Se poi vi piacciono gli anime ambientati nella foresta perchè non leggere il manga di Shanana della Giungla, ma attenti perchè è di genere ecchi, adatto agli adulti!