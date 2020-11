FEMM: il duo rap giapponese di manichini pubblica 404 Not Found

FEMM: il duo rap giapponese pubblica il video fuori di testa Peach, con Weirdcore, il collaboratore visivo di Alphex Twin. Esce anche il nuovo EP, dal titolo enigmatico.

Un passo indietro

In quanto inno femminile con un messaggio divertente e tenebroso, la canzone Fxxk Boyz Get Money del duo rap di manichini FEMM ha trovato un vasto pubblico di influencer negli Stati Uniti, arrivando poi velocemente in Europa, Sud America e Asia. L’album di debutto Femm-Isation ha portato alle ragazze un intero nuovo tipo di pubblico, raggiungendo la Top 10 della classifica Billboard negli Stati Uniti.

Nell’aprile 2018 visitano l’Italia per tre indimenticabili concerti al Comicon di Napoli. Un’occasione unica per ammirare l’incredibile duo, con fan che arrivano da tutta Europa apposta per loro. Concerti, interviste e apparizioni pubbliche che vengono coordinate da Associazione giapponese Ochacaffè.

In ottobre i fan del duo di manichini FEMM si interrogavano sul significato del messaggio d’errore “404 not found”. Questo messaggio appariva nel loro sito web ufficiale. Contemporaneamente, settimane di assordante silenzio dai canali ufficiali delle FEMM, svuotati di tutti i loro contenuti.

Poi l’improvvisa comparsa di una canzone nuova di zecca, Level Up feat. Duke of Harajuku nel novembre del 2020. E finalmente il 20 novembre è uscito il loro nuovo EP con 6 pezzi inediti, e naturalmente intitolato 404 Not Found.

Il nuovo EP

Le FEMM: il duo rap giapponese dice di aver scelto il titolo per suggerire una musica completamente nuova, che non esisteva ancora, per quanto tu la cercassi.

Un video musicale è uscito il 19 novembre, per lanciare l’EP

FEMM / ‘Peach (Music Video)’



Peach è stata prodotta da Danny L Harle, collaboratore di Charli XCX e Rina Sawayama. Danny è anche un membro chiave dell’etichetta di bubblegum bass PC MUSIC, assieme a Radical Harcore Clique, pionieri del genere Japalanta, che mescola musica tradizionale giapponese con la trap moderna.

La vibrazione dark e umorale con cui inizia il pezzo apre la pista ad un beat accattivante che scende sempre più nel caos e nella distorsione low-res, in bassa risoluzione. Gli ascoltatori partono per un viaggio verso un bellissimo universo di bit.

Quest’universo è stato portato in vita dal regista con base a Londra Weirdcore, un collaboratore regolare di Aphex Twin. Weirdcore ha lavorato su video per artisti celebri come MIA e Radiohead, ed ha recentemente collaborato con The 1975. E’ stato prodotto dal visionario gruppo BRDG, amici di lunga data delle FEMM.

Il video mostra grafiche digitali in vecchio stile 3D, fortemente stilizzate. Ci presenta le due FEMM come avatar danzanti con capelli e trucco ispirati a pesche e panna, un riferimento al testo della canzone. Lo sfondo è un trip di forme geometriche con una città digitale come arena. Un video avant-garde ma dal forte impatto, che riflette perfettamente lo sballottamento del caos digitale della canzone.

Lo stile

Le FEMM propongono da molto tempo una musica dark pop, un genere che di recente ha attirato l’attenzione con artisti quali Billie Eilish, Grime e Ashnikko. Peach è un altro pezzo dark pop, ma intessuto di fuoco industriale e rap radicale. Piuttosto che cavalcare il trend di moda, le FEMM continuano ad evolverlo, consegnando un’esperienza musicale nuova, che potrebbe scaturire solo da loro.

Le altre canzoni dell’EP includono produzioni di Star Boy (DaBaby/Lil Uzi Vert), e delle produttrici giapponesi YUA e Diana Chiaki, contattate direttamente dalle FEMM in quanto fan dei loro lavori. Altri produttori vengono dalla scena bass music giapponese, gli HABANERO POSSE) e KM, fulcro dell’hip hop giapponese.

404 Not Found segna il loro atteso ritorno. Un’esperienza di suono che questo mondo non ha mai visto, una musica che fonde i limiti tra uomo e macchina, confini e lingue.

Informazioni sull’uscita discografica

Artist: FEMM

EP: ‘404 Not Found’

Uscita: November 20, 2020

Canzoni:

Sit Down (producer: HABANERO POSSE) Bury Me (with all my $$) (producer: YUA) Peach (producers: Danny L Harle / Radical Hardcore Clique) Play By The Rules (producer: Diana Chiaki) Boss (producer: KM) Level Up feat. Duke of Harajuku (producers: Star Boy / Loesoe / Radical Hardcore Clique)

Links

