Chainsaw Man Manga

Prendete Devilman, shakeratelo con la crudeltà di Fire Punch e poi metteteci sopra una spruzzatina di pazzia pura, ed ecco pronto per voi Chainsaw Man!

Chainsaw Man Trama

Denji è un giovane che, per fare un riassunto molto crudo, ha vissuto una vita di merda! Non ha mai conosciuto sua madre e a causa dei debiti di suo padre, che tra l’altro ha deciso di risolvere tutti i suoi problemi suicidandosi, ha venduto un po’ dei suoi organi al mercato nero e per cancellarli definitivamente e mettere qualcosa nello stomaco lavora come Devil Hunter illegale. L’unico amico in questa sua triste vita è Pochita, un piccolo diavoletto che è un incrocio tra un cagnolino e una motosega, che ha salvato da morte anni prima, stringendo con lui un patto di sangue. Utilizzando Pochita come arma, Denji ammazza i Diavoli, demoni che si materializzano nel nostro mondo compiendo massacri, i cui cadaveri vengono poi rivenduti dagli yakuza al mercato nero.

Un brutto giorno però, la vita di Denji prende una svolta quando la yakuza lo tradisce, ammazzando lui e Pochita e facendoli a pezzetti, sotto gli ordini del Diavolo-Zombie, che ha reso gli sciocchi malavitosi in suoi schiavi. Gettati in uno squallido cassonetto i pezzi scomposti dei due, Pochita sembra ancora avere un alito di vita e con le ultime energie rimaste decide di donare la sua vita e la sua forza a Denji, per realizzare i suoi sogni, risanandolo completamente, anche delle parti che aveva venduto. Resuscitato in questo modo e con la cordicella della motosega che era la coda del suo unico amico, Denji si rialza in mezzo alla folla di mafiosi zombie, che massacra trasformandosi in Chainsaw Man.

Una volta concluso lo scontro compare sulla scena Makima, una Devil Hunter della Pubblica Sicurezza, che decide di prendere nel suoi facendolo perdutamente innamorare di lei (non che ci volesse tanto per farlo innamorare XD ndR). Denji affronterà tanti Diavoli dai poteri più assurdi affiancato dal Devil Hunter Aki Hayakawa e a Power, una Majin, ovvero un diavolo che ha preso possesso di un cadavere.

Quali strane avventure dovrà affrontare questo trio raffazzonato? Riuscirà Denji a saziare i suoi semplicissimi desideri?

Chainsaw Man Valutazione

Posso dire di essere un fan di Fujimoto sensei dalle prime pagine di Fire Punch e sono uno dei fortunati possessori di shikishi messi in palio da Star Comics per Lucca Comics & Games 2017. Il suo tratto sporco, ma curatissimo, me l’ha sempre fatto vedere come un nuovo Nagai, e i temi trattati sia nella sua serie precedente che in quest’ultima sono sempre stati molto pesanti, ben oltre lo quello che potrebbe essere definito nella categoria shonen. Oltre al titolo, questa serie ha davvero tante analogie con Devilman, con il protagonista che supera la sua umanità divenendo qualcosa che supera il reame umano. La storia, nonostante le tinte fosche e drammatiche, riesce a produrre quel tipo di gag serie di cui si parla in Bakuman, e il protagonista riesce a calamitare un numero spropositato di emozioni con il suo background, facendo allo stesso tempo, tristezza, malinconia, senso, ridere, ecc… a dipendenza da come si svolgono le situazioni.

La forza della serie, oltre agli argomenti trattati (l’abbandono, la perdita dei propri cari, la voglia di emanciparsi, la scoperta di sentimenti come l’amore), sono ovviamente i combattimenti con diavoli dai poteri che vanno scalando sempre di più nell’assurdo, man mano che la serie prosegue, come in un videogame dove proseguendo l’avventura il party finisce per affrontare nemici via via sempre più forti, aumentando in questo modo l’esperienza e diventando più forti essi stessi.

Leggere le vicende di Denji mi ha insegnato un’importante regola, tra l’altro citata anche in Zombieland, ovvero Goditi le piccole cose!

Il tratto è volutamente sporco e scuro nelle scene più splatter e violente, mentre nella vita di tutti giorni è più chiaro e pacato, con un buon uso di china e retinature.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato economico al prezzo di 4,90 €. Il primo volume è stampato anche con una copertina Variant (che potete ammirare più in basso) con rilievo sul protagonista e effetto argento sulla lama della motosega al prezzo di 6,50 €.

Consigliato ai fan di Fire Punch, delle serie drammatiche piene di combattimenti assurdi.

Titolo originale: Chainsaw Man

Testi: Tatsuki Fujimoto

Disegni: Tatsuki Fujimoto

Genere: azione, drammatico, mistero, soprannaturale, shonen

Data di pubblicazione: 2018

Casa Editrice: Shueisha

Volumi: 9 (in corso)